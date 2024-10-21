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BBC

من طراز هرمز 900.. حزب الله يُسقط مسيرة إسرائيلية

03:07 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

مسيرة إسرائيلية

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وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصر من وحدة الدفاع الجوي أسقطوا مساء أمس الأحد مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 900، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي مساء الأحد 20-10-2024 بِإسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900".

وحلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء العاصمة اللبنانية.

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