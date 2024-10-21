من طراز هرمز 900.. حزب الله يُسقط مسيرة إسرائيلية

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصر من وحدة الدفاع الجوي أسقطوا مساء أمس الأحد مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 900، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي مساء الأحد 20-10-2024 بِإسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900".

وحلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء العاصمة اللبنانية.