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حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية في عدة مناطق جنوبي لبنان

02:11 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

صواريخ حزب الله

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وكالات

قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف قوات إسرائيلية في جبل كحيل وخلة وردة بمارون الراس جنوبي لبنان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشنت إسرائيل غارات على مناطق عدة من لبنان ليل الأحد، مستهدفة جمعية "القرض الحسن"، التي تعد بمثابة الدرع المالي لحزب الله.

وقصفت إسرائيل مقارا للجمعية في حيي السلم والبراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدة ندنايل في البقاع ومدينتي بعلبك والهرمل شرقي لبنان.

وشن الجيش الإسرائيلي 13 غارة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية ليل الأحد، من بينها ضربات استهدفت مناطق قريبة من مطار بيروت الدولي.

ومساء الأحد، حذر الجيش الإسرائيلي من أنه سيبدأ بضرب "بنى تحتية" تعود لجمعية "القرض الحسن"، طالبا من السكان الابتعاد عنها فورا.

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