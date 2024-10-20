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إعلام عبري: الكابينت يناقش خطط الهجوم على إيران والدفاع أمام رد طهران المحتمل

11:28 م الأحد 20 أكتوبر 2024

مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت"

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت" المنعقد حاليا يناقش خطط الهجوم على إيران والدفاع أمام رد طهران المحتمل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مجلس الوزراء السياسي الأمني المنعقد حاليا يناقش حادث قيسارية والعملية البرية في لبنان واحتمال استئناف مفاوضات الصفقة بعد استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مجلس الوزراء السياسي الأمني المنعقد حاليا يناقش نقل مسؤولية توزيع المعونات في شمال غزة إلى شركة خاصة.

الكابينت الإسرائيلي حركة حماس يحيى السنوار لبنان شمال غزة صفقة تبادل الأسرى الرد الإسرئيلي على إيران
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