البحرية الأمريكية: العثور على جثتى طاقم المقاتلة المحطمة المفقودين

متنزه ماونت رينيه الوطنى، واشنطن - (أ ب)

أعلنت البحرية الأمريكية أنه تم العثور على جثتى فردى طاقم المقاتلة المفقودين إثر تحطم الطائرة في ولاية واشنطن.

وكانت البحرية الأمريكية قالت إن طائرة مقاتلة كان على متنها شخصان تحطمت في ولاية واشنطن أثناء تدريب.

وظلت البحرية الأمريكية تبحث، عن الطيارين بعد تحطم طائرتهما المقاتلة أثناء رحلة تدريب روتينية، بحسب ما ذكرته المحطة الجوية البحرية فى جزيرة ويدبى، التابعة للبحرية الأمريكية.

وتحطمت الطائرة طراز "إي أيه-18جي جراولر"، وهي تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني، شرق جبل رينييه، حوالي الساعة 3:23 عصر الثلاثاء الماضي.

وانطلقت فرق البحث، والتي تشمل مروحية طراز "إم-إتش 60 إس" من البحرية الأمريكية، من المحطة الجوية البحرية فى جزيرة ويدبى، من أجل تحديد مكان الطاقم وفحص موقع تحطم الطائرة.