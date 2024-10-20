عبد العاطي ونظيرته الرومانية يؤكدان إدانتهما للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان و"اليونيفيل"

وكالات

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إنه تم التوافق في الرؤى بينه وبين الوزيرة الرومانية على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان، موضحا أنه تحدث عن الأهمية البالغة لتنفيذ القرار الأممي 1701 بشكل كامل وبما يضمن نشر قوات الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وحتى الحدود مع إسرائيل والعمل على تمكين قوات الجيش اللبناني وأيضا تعزيزها هناك.

وأضاف أن الجانبين أكدا على الشجب والإدانة الكاملة لكل الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ليس ضد الشعب اللبناني والمدنيين اللبنانيين فقط، ولكن أيضا ضد القوات الأممية في إطار قوات "اليونيفيل" المتواجدة جنوب لبنان، والتي تم نشرها بموجب قرارات بمجلس الأمن، وبالتالي "نرفض تماما مطالبة إسرائيل لهذه القوات الأممية الانسحاب من مواقعها"، لافتا إلى أن هذه القوات تم نشرها بقرار من مجلس الأمن وبالتالي لا يمكن لأي دولة منفردة أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي وأن تطالب بانسحاب القوات الأمنية من مواقعها.

وأشار إلى أنه تم الحديث أيضا عن الوضع الإنساني الصعب في لبنان وأهمية تقديم المساعدات للشعب اللبناني، مشيرا إلى الرفض الكامل لفرض أي وصاية أو أي إرادة على الشعب اللبناني من الخارج وأهمية أن يكون انتخاب الرئيس اللبناني بالتوافق من الشعب اللبناني بكل طوائفه.

وقال عبد العاطي إنه تم التطرق أيضا لعدد من القضايا الإقليمية الأخرى على رأسها منطقة البحر الأحمر وقضية حرية الملاحة في البحر الأحمر وما تتكبده مصر من مشكلات وأعباء اقتصادية نتيجة لهذا التوتر المتصاعد في المنطقة ممثلا في الانخفاض الحاد بأكثر من 60% من عائدات قناة السويس.

وتابع قائلا "كما تحدثنا أيضا عن الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وتوافقت الرؤى بيننا في الأهمية البالغة لمنع التصعيد في المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع الإقليمي وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية".

وأكد أنه تم الحديث عن الأوضاع في القارة الإفريقية وعن التعاون المشترك بين مصر ورومانيا في القارة الإفريقية وتم تتويج هذا التعاون منذ عدة ساعات في البرنامج التدريبي الذي أطلقته وزارة الخارجية الرومانية ووزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة لحفظ السلام وفض المنازعات، وهذا البرنامج شاركت فيه 11 دولة إفريقية من منطقة الساحل وكان أمرا مهما للغاية أن نتعاون بشكل مشترك في هذا البرنامج الذي يهدف إلى خدمة القارة الإفريقية والاستقرار في منطقة مهمة للغاية من القارة وهي منطقة الساحل الإفريقي.

وقال إنه تحدث مع نظيرته الرومانية عن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها رومانيا في إفريقيا وإمكانيات التعاون مع مصر في خدمة قضايا القارة الإفريقية خاصة قضايا التنمية والأمن والسلام خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى ريادة ملف إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات في القارة الإفريقية في إطار الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أنه تم تناول بعض الملفات الدولية الأخرى وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي وبالأخص على الدول النامية وعلى رأسها مصر بطبيعة الحال خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

ورحب عبد العاطي - في ختام كلمته - بوزيرة خارجية رومانيا كضيفة خلال هذه الزيارة الرسمية الهامة، مؤكدا الحرص البالغ لمزيد من تطوير العلاقات وأن يكون هناك تطورات محددة وملموسة على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين ونحن على مشارف الاحتفال بالذكرى 120 من تأسيس العلاقات وستكون هناك مخرجات محددة يتم إعلانها خلال احتفالنا بهذه الذكرى العزيزة على البلدين.