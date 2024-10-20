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BBC

وزير الخارجية الأردني: الرعب الذي ترتكبه إسرائيل جريمة لا ينبغي للإنسانية أن تتسامح معها

08:18 م الأحد 20 أكتوبر 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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عمان – (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الرعب الذي ترتكبه إسرائيل بحق سكان شمال قطاع غزة لا إنساني، وشر محض، وجريمة لا ينبغي للإنسانية أن تتسامح معها.

وقال الصفدي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم الأحد: "المجزرة الإسرائيلية في شمال غزة يجب أن تواجه بإجراء دولي حاسم لوقفها على الفور بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة وعقوبات فعالة".

وأضاف "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائم الحرب اللاإنسانية؛ لأن العالم يسمح لها بذلك"، منبها إلى أن إسرائيل تُرهب بوحشية السكان بأكملهم لدفعهم إلى مغادرة وطنهم.

وأكد الصفدي أنه على مجلس الأمن وجميع أعضاء المجتمع الدولي عدم السماح لهذه الجريمة الوحشية بأن تستمر لدقيقة أخرى، معتبرا أن الفشل في وقف هذه المجزرة هو عار على المجتمع الدولي بأسره.

هذا المحتوى من

Asha
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إسرائيل قطاع غزة شمال قطاع غزة جرائم الحرب اللاإنسانية مجلس الأمن حكومة الاحتلال الإسرائيلي
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