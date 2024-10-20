إعلان

مقتل 7 عسكريين إسرائيليين بينهم 4 ضباط بغزة

07:34 م الأحد 20 أكتوبر 2024

إصابة ضباط وجنود من جيش الاحتلال- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بمقتل 4 ضباط إسرائيليين بينهم عقيد وهو قائد لواء مدرعات بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات بقطاع غزة، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

وأوضحت المصادر أن قادة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرضوا لكمين ألغام شمال غزة.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلي كتائب القسام قنصوا أحد الضباط الإسرائيليين الكبار برقبته أثناء زيارته شمال القطاع.

كذلك، أشارت إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 4 باشتباكات جنوبي لبنان اليوم.

لواء مدرعات بجيش الاحتلال كتائب القسام جيش الاحتلال الإسرائيلي كمين ألغام شمال غزة قطاع غزة الضباط الإسرائيليين اشتباكات جنوبي لبنان مقتل 7 عسكريين إسرائيليين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤولون لبنانيون: جيش الاحتلال يفجر قرى بأكملها في جنوب لبنان

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة