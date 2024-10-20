مقتل 7 عسكريين إسرائيليين بينهم 4 ضباط بغزة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بمقتل 4 ضباط إسرائيليين بينهم عقيد وهو قائد لواء مدرعات بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات بقطاع غزة، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

وأوضحت المصادر أن قادة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرضوا لكمين ألغام شمال غزة.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلي كتائب القسام قنصوا أحد الضباط الإسرائيليين الكبار برقبته أثناء زيارته شمال القطاع.

كذلك، أشارت إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 4 باشتباكات جنوبي لبنان اليوم.