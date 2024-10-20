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صور- وزير خارجية إيران يأكل كشري ورز بلبن في مصر.. وتفاعل على مواقع التواصل

01:05 م الأحد 20 أكتوبر 2024

وزير خارجية إيران يأكل كشري ورز بلبن في مصر

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(وكالات)

خلال زيارته الرسمية لمصر، اختار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تجربة أشهر الأطباق الشعبية المصرية، حيث تناول "الكشري" و"الأرز بلبن" في واحد من أكبر المطاعم في قلب القاهرة.

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وكان برفقة عراقجي في هذه الزيارة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، السفير إسماعيل بقائي، بالإضافة إلى رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، السفير محمد سلطاني فرد، حيث شاركوا جميعًا في تناول هذه الوجبة التي تشتهر بها مصر.

وأكد عراقجي أن هذه هي زيارته الثانية لمصر خلال مسيرته الدبلوماسية، لكنها كانت المرة الأولى التي يتذوق فيها "الكشري"، موضحًا أن إصراره على تناول هذا الطبق الشعبي وكذلك الحلوى المميزة "الأرز بلبن" كان لرغبته في تعريف الإيرانيين بهذه الأطعمة المحببة.

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وأضاف عراقجي أن مصر تُعد مركزًا حضاريًا وتاريخيًا مهمًا، مما يجعلها وجهة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، سواء لاستكشاف تاريخها أو لتذوق أطباقها الشهيرة التي تلقى رواجًا عالميًا.

وزير خارجية إيران كشري رز بلبن عباس عراقجي
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