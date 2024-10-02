بسبب صواريخ حزب الله.. انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مستوطنات بشمال إسرائيل

وكالات

أعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مستوطنات في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان بسبب صواريخ حزب الله.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن حزب الله اللبناني أطلق نحو 220 صاروخا على شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.

بدوره، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم رصد إطلاق 102 صاروخ من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل خلال ساعات مساء اليوم الأربعاء.

وكانت صفارات الإنذار دوّت في بلدات عدة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل وجنوب الجولان.

وأفادت تقارير إعلامية، بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية بأجواء بلدات حدودية في جنوب لبنان، إطلاق رشقة صاروخية ثانية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.