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BBC

هاريس: استشهاد السنوار فرصة ينبغي انتهازها لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى

09:56 م السبت 19 أكتوبر 2024

كامالا هاريس

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وكالات

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، اليوم السبت، إن استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار يوفر فرصة ينبغي انتهازها من أجل إنهاء الحرب واستعادة الأسرى.

وأشارت هاريس إلى أن هناك قصص مأساوية كثيرة تأتي من غزة، مؤكدة أنه من المهم الاعتراف بسقوط عدد كبير من الشهداء.

وأوضحت هاريس أن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط ليست سهلة على الإطلاق و"لكن هذا لا يعني أننا سنستسلم".

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية يحيى السنوار
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