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BBC

فيديو يوثق لحظة تنفيذ محاولة دهس قرب مستوطنة عوفرا بالضفة

12:00 م السبت 19 أكتوبر 2024

تنفيذ محاولة دهس قرب مستوطنة عوفرا بالضفة

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وكالات

صدمت سيارة فلسطينية مركبة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة عوفرا، شمال الضفة الغربية المحتلة. وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الشاب الفلسطيني سائق السيارة لقي حتفه مباشرة عقب الواقعة. ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا بالتحقيق فيما إذا كان الحادث حادث سير أو عملية دهس.

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تمّ فتح تحقيق في الثغرات الأمنية التي سمحت بوصول مسيرة لمنزل نتنياهو في قيساريا.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، استهداف المنزل الخاص لبنيامين نتنياهو في قيساريا بمسيرة، لكنه نفى وقوع إصابات جراء الهجوم.

وأفاد المتحدث، بأن نتنياهو لم يكن في منزل العائلة المطل على البحر المتوسط وقت وقوع الهجوم.

وقالت القناة 12 عن مصدر في مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

مستوطنة عوفرا الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية حادث سير عملية دهس
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