رومانيا تنشر طائرات مقاتلة بعد اختراق جسم مجهول مجالها الجوي

وكالات



نشرت رومانيا أربع طائرات مقاتلة أمس الخميس بالتوقيت المحلي، بعد أن اخترق جسم مجهول مجالها الجوي في جنوب شرق البلاد، بالقرب من البحر الأسود، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الوطني.



وأضافت الوزارة في بيان أن نظام المراقبة بالرادار التابع للقوات المسلحة الرومانية رصد الجسم الصغير، الذي ربما يكون طائرة مسيرة ، فوق البحر الأسود، وهو يتحرك نحو رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي أمس الخميس.



يشار إلى أن رومانيا، التي تشترك بحدود طولها 650 كيلومترا(400 ميل)، مع أوكرانيا، تعرضت سابقا لدخول طائرات مسيرة روسية مجالها الجوي، أثناء مهاجمة موسكو لأهداف أوكرانية، على طول البحر الأسود ونهر الدانوب. وتم العثور مرارا على شظايا طائرات مسيرة روسية على الأراضي الرومانية بالقرب من الحدود الأوكرانية.



وتم إرسال طائرتين مقاتلتين إسبانيتين طراز "إف-18" وطائرتين رومانيتين، طراز "إف-16"، أمس الخميس، لمراقبة الجسم، الذي أظهرت إشارات الرادار أنه عبر المجال الجوي الروماني بالقرب من بلدة إيفوري نورد الساحلية وتحرك حتى 14 كيلومترا(7ر8 أميال) إلى الداخل.