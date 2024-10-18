فلسطينيون نازحون في غزة يرون أن يحيى السنوار استشهد بشرف

غزة- (أ ب)

أعرب بعض الفلسطينيين النازحين بسبب النزاع المستمر في قطاع غزة عن اعتقادهم بأن هناك بارقة أمل في أن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار قد يؤدي إلى إنهاء الحرب.

وقالت أم محمد، امرأة نازحة من مدينة غزة في شمال القطاع "عندما سمعنا الأخبار بشأن السنوار، صحيح أننا شعرنا بالحزن عليه، لكن في الوقت نفسه كنا سعداء بأن الحرب قد تنتهي".

وأضافت أنها تتمنى بشدة أن تنتهي الحرب لكي تتمكن من العودة إلى منزلها.

وفي دير البلح، التي فر إليها العديد من الفلسطينيين النازحين على مدار السنة الماضية، اعتبر آخرون استشهاد السنوار "مأساة" وأشاروا إلى أنه توفي بطريقة شريفة.

وقال أحمد حمدونة، الذي نزح أيضا من مدينة غزة "لن يؤثر ذلك على مصلحة البلاد، بعد القائد سيأتي ألف قائد، وبعد الرجل سيأتي ألف رجل".