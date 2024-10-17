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BBC

إعلام عبري: الجثة التي يزعم أنها تعود للسنوار عثر عليها في رفح وليس جباليا

04:57 م الخميس 17 أكتوبر 2024

يحيى السنوار

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وكالات

قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجثة التي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها تعود ليحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عثر عليها في تل السلطان في رفح.

وفيما سبق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك، اليوم الخميس، إنه يتم فحص احتمال استشهاد السنوار، خلال الهجوم الذي وقع في جباليا.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووقع أكثر من 22 شهيدًا وعشرات المصابين في الهجوم الذي استهدف المدرسة.

يحيى السنوار حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي لجثة التي يزعم الاحتلال أنها للسنوار طوفان الأسقصى احتمال استشهاد السنوار
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