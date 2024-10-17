إعلان

BBC

عشرات الشهداء والجرحى في استهداف الاحتلال لمدرسة بمخيم جباليا

02:56 م الخميس 17 أكتوبر 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)


صرحت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مركز إيواء بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال، مدرسة أبو حسين التي تؤوي النازحين شمالي القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وفي حصيلة أولية، بلغ عدد الشهداء حتى الآن 17 شهيدًا، إضافة إلى عشرات المصابين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتعجز طواقم الدفاع المدني عن الوصول إلى المدرسة في الوقت الحالي ما ترتب عليه استمرار النيران في الاشتعال بمركز الإيواء.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عبد العاطي يؤكد لنظيره الإيراني على ضرورة التعامل بحذر في هذه المرحلة الدقيقة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

اضطراب ملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
* البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للمرة الثالثة.. ما السبب؟