عشرات الشهداء والجرحى في استهداف الاحتلال لمدرسة بمخيم جباليا

(وكالات)



صرحت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مركز إيواء بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال، مدرسة أبو حسين التي تؤوي النازحين شمالي القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وفي حصيلة أولية، بلغ عدد الشهداء حتى الآن 17 شهيدًا، إضافة إلى عشرات المصابين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتعجز طواقم الدفاع المدني عن الوصول إلى المدرسة في الوقت الحالي ما ترتب عليه استمرار النيران في الاشتعال بمركز الإيواء.