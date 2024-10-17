وزير الدفاع الأمريكي: تهديد "داعش" في سوريا والعراق وغرب إفريقيا لا يزال قائمًا

بروكسل – (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس، إن تهديدات تنظيم "داعش" في سوريا والعراق وغرب إفريقيا لا تزال قائمة، مؤكدا ضرورة عدم تجنب خطر التنظيم الإرهابي.

وأضاف أوستن - على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن الولايات المتحدة تتشارك مع حلفائها في جهود هزيمة "داعش" في العراق وسوريا، مؤكدا أن واشنطن لديها وجود عالمي وقدرات كافية لمواجهة التنظيم أينما كان، مبينا أن محادثات اليوم حول غربي إفريقيا وآسيا ستتطرق إلى محاربة شركاء تنظيم "داعش".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن بلاده تواجه تهديدات مختلفة منها الحرب الروسية - الأوكرانية، وتهديدات من قبل الصين، معربا عن تطلعه لمناقشة خطط التحالف الدولي لمواجهة هذه المجموعات التي تتعاون مع "داعش".