بنجلاديش.. محكمة الجرائم الدولية تصدر مذكرة اعتقال لرئيسة الوزراء السابقة

داكا – (أ ش أ)

أصدرت محكمة في بنجلاديش اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء البلاد السابقة الشيخة حسينة التي فرت إلى الهند في شهر أغسطس الماضي عقب الإطاحة بها من السلطة، وذلك على خلفية اتهامها في العديد من القضايا من بينها التخطيط لعمليات قتل جماعي للمتظاهرين.

وقال رئيس الادعاء في محكمة الجرائم الدولية ببنجلاديش "محمد تاجول إسلام" - في تصريحات نقلتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن المحكمة أمرت باعتقال الشيخة حسينة وتقديمها للمحاكمة في 18 من شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنها كانت على رأس من قاموا بارتكاب المذابح والقتل والجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من شهر يوليو حتى أغسطس الماضيين.

وأضافت القناة أن بنجلاديش ألغت جواز سفر الشيخة حسينة الدبلوماسي، كما أن نيودلهي وداكا بينهما معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين والتي من شأنها السماح لإعادتها لمواجهة محاكمة جنائية، إلا أن هناك بندا في هذه المعاهدة ينص على إمكانية رفض التسليم إذا كانت الجريمة ذات طابع سياسي.

يشار إلى أن الشيخة حسينة البالغة من العمر 77 عاما قد استقالت من رئاسة وزراء بنجلاديش في شهر أغسطس الماضي وفرت إلى الهند على خلفية موجة احتجاجات طلابية عنيفة مناهضة للحكومة.