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BBC

الرد قادم وستدفعون الثمن.. أول تعليق للحوثيين على غارات أمريكا في اليمن

07:20 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

جماعة انصار الله الحوثية

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وكالات

توعدت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، بالرد على الغارات الجوية التي استهدفت اليوم مناطق عدة في صنعاء وصعدة، مشددة على ثبات موقفها بالنسبة إلى فلسطين ولبنان، بحسب روسيا اليوم.

قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثية، نصر الدين عامر، في أول تعليق للجماعة على الغارات، إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدوانها، مشددا على أن "موقفنا مع فلسطين ولبنان لن يتزحزح".

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين علي القحوم: "نقول للأمريكي والبريطاني إن قدراتنا تتعاظم والرد قادم وبنك الأهداف واسع وعليهم تحمل الضربات".

كانت وسائل إعلام يمنية أفادت فجر اليوم الخميس، بأن 15 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في العاصمة صنعاء ومدينة صعدة، فيما أعلنت واشنطن أنها شنت "ضربات دقيقة" على مخازن أسلحة تابعة للحوثيين.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن نفذت ضربات دقيقة ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، مشيرا إلى أنه تم استهداف مرافق تضم أسلحة مختلفة استخدمها الحوثيون لاستهداف السفن.

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