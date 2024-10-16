إعلان

BBC

إسرائيل تطالب ألمانيا بإمدادها بالأسلحة التي تحتاجها

08:47 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

برلين - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ألمانيا إلى تزويد بلاده بالأسلحة التي تحتاجها.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال كاتس:"ننتظر من ألمانيا تسليم الأسلحة التي تحتاجها إسرائيل، ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة تجاه أمن إسرائيل، والآن هو الوقت المناسب لذلك".

يذكر أن الحكومة الألمانية لم تصدر تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل في الفترة من مارس وحتى 21 أغسطس الماضيين.

وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي: "نحن نورد لألمانيا أسلحة حربية، أكثر بكثير مما يتعين على ألمانيا أن تورده إلى إسرائيل".

وخلال إلقائه بيان الحكومة عن قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس في البرلمان في وقت سابق من اليوم وعده الواضح لإسرائيل بمواصلة إمدادها بالأسلحة.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "هناك شحنات وستكون هناك دائمًا شحنات إضافية، يمكن لإسرائيل الاعتماد على ذلك" مشيرا إلى أنه يجب للدولة "التي تتعرض لهجوم" أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ألمانيا إسرائيل الحكومة الألمانية تراخيص لتصدير أسلحة لإسرائيل الاتحاد الأوروبي أسلحة حربية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعليقًا على نسف الاحتلال قرية لبنانية.. الخارجية الأمريكية: لا علم لنا بالأسباب

إعلان

إعلان

السائق السبب.. أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث طلاب جامعة الجلالة
عاجل - حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة
الحجز مستمر.. احصل على شقة بالطرح المباشر من الإسكان والتسليم فوري
4 قرارات عاجلة من النائب العام ضد عصابة المراهنات الإلكترونية
خروج 22 مصابًا بحادث الجلالة بعد تماثلهم للشفاء
أمطار على هذه الأماكن.. تعرف حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
الحجز في 9 مدن.. تفاصيل التقديم على شقق سكن مصر