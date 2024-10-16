مصر تعيد 304 مواطنين من العالقين في لبنان

القاهرة – (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية عن وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى مطار بيروت اليوم، والتي تضمنت 22 طناً من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة لتوفير سبل العيش والتخفيف عن كاهل النازحين وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي، وفي إطار الجسر الجوي المصري إلى لبنان.

وكان في استقبال الشحنة السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، وعن الجانب اللبناني كل من ممثل عن الحكومة اللبنانية ورئيس هيئة الإغاثة اللبنانية.

وعلى صعيد آخر، قامت السفارة المصرية في بيروت بإعادة 304 من المواطنين المصريين العالقين في لبنان وذويهم إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن إلى 590 مواطن عبر رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران.

وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهيداً لإدراجهم على الرحلات التالية.

وصرح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن الوزارة لا تألو جهداً بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة في التعامل مع تبعات الحرب الإسرائيلية ضد لبنان على كافة المسارات، فعلى المستوى السياسي تواصل مصر جهودها واتصالاتها الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، وعلى المستوى الإغاثي أرسلت مصر حتى الآن 44 طناً من المساعدات، وستواصل تقديم كل دعم ممكن للحكومة والشعب اللبناني.

وفيما يخص الجالية المصرية في لبنان وذويهم، تواصل وزارة الخارجية والسفارة في بيروت تلقي طلبات واتصالات السادة المواطنين لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة، سواء عبر إدراجهم على رحلات العودة لمصر أو تقديم الخدمات القنصلية المختلفة التي تحرص السفارة على الاستمرار في تقديمها برغم الوضع الأمني المضطرب في بيروت.