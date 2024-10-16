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أوكرانيا: قتال عنيف في شرق منطقة دونيتسك

03:04 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

أعلنت القيادة العسكرية في كييف اليوم الأربعاء، عن وقوع 40 هجومًا، وذلك مع تكثيف القوات الروسية الضغط على قرية كوراخيفكا في شرق منطقة دونيتسك.

وعلى الرغم من أن هيئة الأركان العامة قالت إنه تم صد تقدم القوات، فإن المدونين العسكريين الأوكرانيين قالوا إن الوحدات الروسية سيطرت على قرية أوستريفسك، جنوب كوراخيفكا.

وتواجه القوات الأوكرانية في القرية حاليا خطر التطويق، حيث تقترب قوات العدو من الشمال والجنوب والشرق، على الرغم من أن سد على نهر فوفشا يمكن أن يجعل من الصعب على الوحدات الروسية التقدم أكثر نحو أوستريفسك.

ومن ناحية منفصلة، أفادت القوات الجوية الأوكرانية بتنفيذ أكثر من 130 طائرة درون روسية هجمات خلال الليل. وأضافت أنه تم اعتراض 50 طائرة دورن.

أوكرانيا منطقة دونيتسك كييف القوات الروسية كوراخيفكا
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