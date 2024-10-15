قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 25 فلسطينيا، على الأقل، من الضفة الغربية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن من بين المعتقلين فتاة من الخليل، كان الاحتلال قد اعتقل والدتها للضغط عليها لتسليم نفسها، فيما توزعت عمليات الاعتقال الأخرى على محافظات بيت لحم، نابلس، الخليل، قلقيلية، طولكرم، أريحا، والقدس.

وأشار البيان إلى أن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على شعبنا في السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى أكثر من 11 ألفا و300 مواطن من الضفة، بما فيها القدس".