بعد حادث المطار والمعاملة بالمثل.. نيجيريا تقدّم اعتذارًا رسميًا إلى ليبيا

وكالات

قدّم وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار، اعتذارا رسميا لنظيره الليبي عبد الهادي الحويج، في أعقاب الحادث الذي تعرض له المنتخب الليبي خلال تواجده في نيجيريا.

وخلال اتصال هاتفي، أعرب توجار عن أسفه للحكومة والشعب الليبي، موضحا أن ما حدث لم يكن متعمدا من قبل السلطات النيجيرية، مؤكدا أن بلاده تقدر العلاقات التي تجمعها مع ليبيا.

من جانبه، أشار الحويج لنظيره النيجيري، إلى أن السلطات الليبية قدّمت كافة التسهيلات الفنية واللوجستية لبعثة المنتخب النيجيري، من أجل ضمان عودة الطائرة وطاقمها إلى بلادهم بسلام.

وشدد الحويج على متانة العلاقات بين البلدين، مؤكدا على ضرورة عدم السماح لأي طرف خارجي بتشويه العلاقات التاريخية.

وكان قائد المنتخب النيجيري، ويليام تروست إيكونج، أعلن عدم خوض منتخب بلاده ضد المنتخب الليبي ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025.

وكانت بعثة المنتخب النيجيري قوبلت بإهمال شديد، حيث ظلت بقيت في أحد المطارات الليبية لقرابة 12 ساعة بذريعة موافاة الإجراءات اللازمة.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن ما تعرض له المنتخب النيجيري، جاء في إطار رد فعل متعمد على سوء استقبال البعثة الليبية في نيجيريا قبل أيام، في مباراة انتهت بفوز المنتخب النيجيري بهدف نظيف.

وكانت السلطات النيجيرية رفضت هبوط طائرة بعثة المنتخب الليبي في مطار أويو القريب من ملعب المباراة، لتضطر إلى الهبوط في مطار لاجوس الذي يبعد نحو 200 كيلومتر عن فندق الإقامة.

وواجهت البعثة الليبية في المطار، عمليات تفتيش ذاتي استمرت لساعات داخل الطائرة، قبل أن يُصدموا بعدم وجود حافلات تقلهم إلى محل إقامتهم.

وبعدما انتظروا لعدة ساعات داخل المطار، جرى نقل البعثة بواسطة 3 حافلات صغيرة غير مكيفة، عبر طرق غير معبّدة في رحلة استغرقت قرابة 5 ساعات.