إعلان

BBC

"دعوا غزة تعيش".. اعتقال عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج بورصة نيويورك

06:30 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

الشرطة الأمريكية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على أكثر من 200 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، بعدما نظموا اعتصامًا خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية، للمطالبة بإنهاء الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وردد المتظاهرون، الذين ينتمي العديد منهم إلى جماعات ناشطة مثل: "الصوت اليهودي من أجل السلام" هتافي "دعوا غزة تعيش" و"أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية" أمام مبنى البورصة الشهير بالقرب من شارع وول ستريت في مانهاتن.

ولم يدخل أي من المتظاهرين البورصة لكن العشرات منهم تمكنوا من تجاوز سياج أمني أقامته الشرطة خارج المبنى الرئيسي للبورصة في شارع برود.

وذكر متحدث باسم الشرطة، أن 206 أشخاص اعتقلوا، دون الخوض في تفاصيل.

وقالت جماعات يهودية شاركت في الاحتجاجات إن نحو 500 متظاهر شاركوا فيها، ولم يصدر عن البورصة أي تعليق حتى الآن.

الشرطة الأمريكية لمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين عتقال عشرات المتظاهرين بورصة نيويورك
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو: نستمع إلى أمريكا لكننا نتخذ قراراتنا بناءً على مصلحتنا الوطنية

إعلان

إعلان