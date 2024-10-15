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BBC

اشتعال النيران وسقوط شهداء ومصابين.. ماذا يحدث في قطاع غزة؟

01:54 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

استشهد عددا من المواطنين، اليوم الثلاثاء، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

ووصول عددا من الشهداء لمجمع ناصر الطبي، بالإضافة لعدد من المصابين بجروح مختلفة، بعد قصف الطيران الحربي منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

وأعلنت مصادر محلية عن سقوط شهيدين على الأقل، وعدة إصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بالقرب من محطة راضي للبترول غرب مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي 3 قذائف على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة تزامنا مع غارتين شنهما الطيران الحربي على الحي.

وأفادت مصادر محلية، باشتعال النيران بمنزل داخله أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الشريف في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال غزة، مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية لا تستطيع الوصول للمكان.

ونسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,289 مواطنا، وإصابة 98,684 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي خان يونس قطاع غزة فلسطين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة
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