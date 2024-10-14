الحكومة الألمانية تعرب عن قلقها حيال المناورات الصينية حول تايوان

برلين- (د ب أ)

تتابع الحكومة الألمانية بقلق المناورات العسكرية واسعة النطاق التي تجريها الصين حول جمهورية تايوان، وذلك حسبما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين.

وقال المتحدث: "الإجراءات العسكرية الصينية تزيد من خطر وقوع اشتباكات عسكرية غير مقصودة، وبالتالي تزيد من حدة التوترات في المنطقة". وأضاف أن برلين تنتظر "من جمهورية الصين الشعبية، بصفتها فاعلاً دولياً مسؤولاً، أن تسهم بسلوكها في استقرار المنطقة والسلام".

كما طالب المتحدث بضرورة احترام الحق المكفول بموجب القانون الدولي في حرية الملاحة والطيران بشكل مطلق. واستطرد في الوقت ذاته أن الحكومة الألمانية ترفض بشكل أساسي أي تغييرات أحادية الجانب للوضع القائم.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، على الرغم من أن الجزيرة تحكمها حكومات مستقلة وديمقراطية منتخبة منذ عقود. ولطالما هددت بكين بشكل علني بضم الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة إلى البر الرئيسي الصيني باستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

وبدأت الصين في تنفيذ مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان، والتي وصفها الجيش في بكين بأنها "تحذير جاد" للقوات "الانفصالية" في الجزيرة.

واقتربت السفن والطائرات من عدة اتجاهات، ونشر تلفزيون الصين المركزي الحكومي خريطة تظهر ست مناطق حمراء كبيرة حول تايوان والتي تجري فيها المناورات.

وفي المقابل، وصفت وزارة الدفاع التايوانية المناورات الصينية بـ "الاستفزاز غير العقلاني"، موضحة أنه تم نشر قواتها " لاتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الحرية والديمقراطية".