الكويت ترفض محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس

الكويت- (د ب أ)

أدانت الكويت قيام السلطات الإسرائيلية بمصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية، وذلك في "انتهاكٍ صارخٍ للقوانين الدولية".

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، "رفضها وتصديها لكل محاولات الكيان المحتل التي تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس".

وشددت على "أهمية الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الذي طال حياة الأبرياء والدور الإنساني المهم لوكالة الأونروا ".