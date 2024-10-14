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BBC

القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو الجليل

08:49 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو الجليل شمال إسرائيل، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت الأحد، أنه تم إطلاق نحو 35 مقذوفا من لبنان باتجاه الجليل الغربي منذ منتصف الليل.

وأشارت إلى أن صافرات الإنذار دوت في عدة بلدات في الجليل الأعلى وفي المطلة شمال إسرائيل.

كان حزب الله قال في عدة بيانات له، إنه فجر عبوة ناسفة واشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل لمنطقة تل المدوّر في بلدة رامية.

وأشار إلى أنه أوقع قتلى وجرحى في استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع رامية بصاروخ موجه.

كما استهدف آلية مدرعة إسرائيلية واشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة رامية.

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