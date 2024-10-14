دعمًا لفلسطين ولبنان.. إطلاق مسيرة من العراق باتجاه هدف حيوي بإسرائيل

وكالات

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، إطلاق طيران مسيّر باتجاه هدف حيوي في إسرائيل، وذلك في إطار الإسناد المستمر لغزة ولبنان ضد الجيش الإسرائيلي، بحسب روسيا اليوم.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، إن هذه العملية تأتي دعما وإسنادا لأهلنا في لبنان وغزة، مضيفة: "نقوم باستهداف هدف حيوي في أراضينا المحتلة اليوم الاثنين".

وعنونت هذه العملية في بيانها بعبارة: "يوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون".

وتستمر "المقاومة الإسلامية في العراق" بالإعلان عن مهاجمة أهداف إسرائيلية بالطيران المسيّر وتطال مختلف القطاعات الإسرائيلية في الشمال والجنوب ووسط البلاد.