قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 مواطنًا من بيت لحم

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 25 مواطنا من محافظة بيت لحم.

وقال مصدر أمني، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: "قصي مازن علي طقاطقة، وثائر مراد محمد طقاطقة، وهمام عيسى علي طقاطقة، وعمار علي عيسى طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا"، بحسب وكالة وفا.

وأضاف المصدر، أن القوات اعتقلت كلا من: "أحمد خالد محمد حسن عساكرة، ومعتصم وجيه محمد عساكرة، وحازم عطية عساكرة ونجله عطيه، يحيى ماجد رجا عساكرة، بهاء أسامة محمد عساكرة، وهشام ناجي محمد عساكرة، محمد علي إبراهيم عساكرة، مصعب أنور محمود عساكرة، عوض محمود عوض عساكرة، ومحمد عوض عساكرة ونجله أحمد".

كما اعتلقت القوات كلا من: "عدنان محمود عساكرة ونجله محمد، ومحمد سعيد محمد عساكرة، لؤي امين محمود عساكرة، علي كريم كامل عساكرة، احمد محمد احمد عساكرة، ضياء علي محمد عساكرة، من قرية العساكرة شرقا، ويحيى رجا سليمان علي من قرية رخمة شرقا، وشهاب عثمان إبراهيم زعول من حوسان غربا".