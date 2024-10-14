4 شهداء و40 مصابا.. ما حصيلة قصف خيام النازحين في قطاع غزة؟

وكالات

ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة إلى 4 شهداء و40 مصابا، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت وسائل فلسطينية، سقوط 3 شهداء وإصابة العشرات من المواطنين في القصف الإسرائيلي بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، ساحة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العديد من المواطنين ووقوع إصابات.

ووسعت القوات الإسرائيلية التوغل في شمال قطاع غزة ووصلت الدبابات إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، إذ قال السكان، إنها دكّت بعض المناطق في حي الشيخ رضوان، مما أجبر الكثير من الأسر على مغادرة منازلها.

وقال السكان، إن القوات الإسرائيلية عزلت فعليا مدن بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في أقصى شمال القطاع عن مدينة غزة، ومنعت التنقل بين المنطقتين إلا بعد الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية للأسر الراغبة في مغادرة البلدات الثلاث انصياعا لأوامر الإخلاء.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن عمليات التوغل الإسرائيلية المستمرة منذ 8 أيام في شمال القطاع أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين، ويخشى أن يكون عشرات آخرون قد لقوا حتفهم على الطرق وتحت أنقاض منازلهم دون أن تتمكن الفرق الطبية من الوصول إليهم.

وتعرض الجزء الشمالي من غزة، الذي يسكنه أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، لقصف إسرائيلي شامل في المرحلة الأولى من الهجوم على القطاع الذي بدأ منذ عام عقب هجوم في السابع من أكتوبر على بلدات إسرائيلية نفذه مسلحون فلسطينيون وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة.

وبعد عام من الهجمات الإسرائيلية المستمرة التي قتلت حتى الآن نحو 42 ألف فلسطيني وفقا لسلطات الصحة في غزة، عاد مئات الآلاف من السكان إلى المناطق الشمالية المدمرة.