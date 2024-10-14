إعلان

BBC

المقاومة بلبنان تهدد بتحويل حيفا إلى كريات شمونة

01:07 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

المقاومة بلبنان تهدد بتحويل حيفا إلى كريات شمونة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قالت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، إن تمادي الاحتلال سيجعل من حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيراتها بمثابة كريات شمونة.

وأضافت غرفة العمليات، أن راهن الاحتلال بأن المقاومة لن تتمكن من تنفيذ تهديدها بعد عملياته واغتيال قادتها: "كان قرارنا هو تأديب العدو وإظهار بعض من قدراتنا في أي وقت أو مكان نريده".

وتابعت: "نفذنا عملية نوعية ومركبة بصواريخ وأسراب مسيرات باتجاه مناطق في عكا وحيفا"، موضحة أن المسيرات اخترقت الرادارات ووصلت إلى معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا.

وأكملت: "نعد الاحتلال بأن ما شهده اليوم ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره".

المقاومة الإسلامية حيفا بنيامينا قاعدة بنيامينا كريات شمونة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المقاومة في بنان تُهدد بتحويل "حيفا" إلى كريات شمونة

إعلان

إعلان

مائل للبرودة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين بدرجات الحرارة
اخترقت عمق إسرائيل.. هجوم غير مسبوق لطائرة مسيرة لبنانية قرب بلدة بنيامينا
حادث قطار المنيا: سقوط عربات في الترعة وبطولات الأهالي (تغطية خاصة)
بالصور.. لحظة انتشال أول حالة وفاة في حادث قطار المنيا