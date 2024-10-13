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إسرائيل تعمل على إنشاء سياج أمني على الحدود مع سوريا

10:52 م الأحد 13 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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وكالات

كشفت القناة الـ14 أن إسرائيل، تعمل على إنشاء سياج أمني على الحدود مع سوريا لمنع عمليات تسلل مسلحين.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت نقلاً عن مصدر، أن حزب الله تمكن من خداع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية من خلال إطلاق رشقة من الصواريخ للتغطية على الطائرات المسيرة التي استهدفت قاعدة تدريب في بنيامينا جنوبي حيفا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الطائرات المسيرة أُطلقت نحو حيفا بينما كان هناك وابل من الصواريخ يُطلق باتجاه الجليل.

وأضافت وسائل إعلام محلية، أن خبراء عسكريين في جيش الاحتلال يعتبرون أن هذه الطائرات المسيرة، التي بدأ حزب الله استخدامها منذ اليوم، ليست معروفة لديهم من قبل، وفقًا لما ورد في نبأ عاجل بثته "القاهرة الإخبارية".

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