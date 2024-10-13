مسيرات لم تُعرف من قبل.. حزب الله ينجح في خداع منظومة الدفاع الجوي للاحتلال

وكالات

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر، أن حزب الله تمكن من خداع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية من خلال إطلاق رشقة من الصواريخ للتغطية على الطائرات المسيرة التي استهدفت قاعدة تدريب في بنيامينا جنوبي حيفا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الطائرات المسيرة أُطلقت نحو حيفا بينما كان هناك وابل من الصواريخ يُطلق باتجاه الجليل.

كما أضافت وسائل إعلام محلية، أن خبراء عسكريين في جيش الاحتلال يعتبرون أن هذه الطائرات المسيرة، التي بدأ حزب الله استخدامها منذ اليوم، ليست معروفة لديهم من قبل، وفقًا لما ورد في نبأ عاجل بثته "القاهرة الإخبارية".