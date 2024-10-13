إعلان

BBC

150 عملية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

09:18 م الأحد 13 أكتوبر 2024

150 عملية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنها رصدت 150 عملية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل خلال اليوم.

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بإصابة 20 شخصا، بينهم 7 بحالة بالغة الخطورة، جراء سقوط مسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري، إن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب.

وقالت "يسرائيل هيوم" إن صفارات الإنذار لم تدو في منطقة بنيامينا قبل سقوط المسيرة.

كانت صحيفة معاريف الإسرائيلية، قالت إن حزب الله اللبناني يشن هجوما مزدوجا بالمسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بارتفاع عدد الجنود المصابين اليوم في لبنان إلى 28، جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع في منطقتين مختلفتين.

لبنان إسرائيل حيفا سقوط مسيرة بحيفا جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله يؤكد هجومه على معسكر بنيامينا بمسيّرات انقضاضية

إعلان

إعلان

اخترقت عمق إسرائيل.. هجوم غير مسبوق لطائرة مسيرة لبنانية قرب بلدة بنيامينا
حادث قطار المنيا: سقوط عربات في الترعة وبطولات الأهالي (تغطية خاصة)
بالصور.. لحظة انتشال أول حالة وفاة في حادث قطار المنيا