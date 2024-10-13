رغم القيود.. بريطانيا تقدم دعمًا سريًا للحرب الإسرائيلية على غزة

(وكالات)

كشف موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني، عن تقديم الحكومة البريطانية في عهد رئيس وزرائها كير ستارمر دعم عسكري إلى الجيش الإسرائيلي في خلال حربه على قطاع غزة، رغم إعلان الحكومة عن فرض قيود على إرسال عدد من شحنات الأسلحة إلى إرسال بسبب مخاوف من استخدام تلك الأسلحة بحق المدنيين.

وذكر الموقع، أن وتيرة الرحلات الجوية للقوات الخاصة الأمريكية تضاعفت إلى إسرائيل من قاعدة جوية بريطانية في قبرص منذ تولي ستارمر رئاسة الحكومة.

وغادرت 13 طائرة أمريكية والتي تستخدمها القوات الخاصة من قاعدة أكروتيري العسكرية في قبرص إلى إسرائيل، وتعد القاعدة مركزًا هامًا لتسليح إسرائيل وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لها في خلال حربها على غزة.

واستخدم حزب العمال تلك القاعدة بحسب الموقع البريطاني في إرسال طائرات مسيرة وطائرات تابعة لسلاح الجو الملكي فوق سماء قطاع غزة لتنفيذ عمليات تجسسية على المقاومة الفلسطينية.

وأضاف الموقع، أن حكومة ستارمر، أمرت بإرسال نحو 100 رحلة تجسسية، فوق سماء قطاع غزة منذ توليها الحكم.