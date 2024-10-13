إسرائيل تحت وابل من 320 صاروخًا خلال "عيد الغفران"



وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بأن الأراضي الإسرائيلية تعرضت لإطلاق 320 صاروخًا خلال احتفالات "عيد الغفران".

وأشارت التقارير إلى أن منطقة الجليل الغربي شهدت إطلاق 35 صاروخًا منذ منتصف الليل، مما أدى إلى حالة من التأهب والقلق في صفوف المواطنين.

يأتي هذا التصعيد وسط استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، مع تحذيرات متزايدة من احتمالية حدوث تصعيد أكبر في الأيام القادمة، في ظل الوضع المتدهور بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.