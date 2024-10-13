إعلان

BBC

إسرائيل تحت وابل من 320 صاروخًا خلال "عيد الغفران"

08:19 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

صورة أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp


وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بأن الأراضي الإسرائيلية تعرضت لإطلاق 320 صاروخًا خلال احتفالات "عيد الغفران".

وأشارت التقارير إلى أن منطقة الجليل الغربي شهدت إطلاق 35 صاروخًا منذ منتصف الليل، مما أدى إلى حالة من التأهب والقلق في صفوف المواطنين.

يأتي هذا التصعيد وسط استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، مع تحذيرات متزايدة من احتمالية حدوث تصعيد أكبر في الأيام القادمة، في ظل الوضع المتدهور بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.

هجوم صاروخي إسرائيل صاروخًا 320 صاروخًا عيد الغفران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إصابة 20 شخصًا في حادث قطار المنيا.. والصحة تستجيب بـ23 سيارة إسعاف
عاجل- تصادم قطارين بمدينة المنيا وانقلاب عربتين منهما بترعة الإبراهيمية
بعد انتشاره في رواندا.. تحرك من الصحة لمواجهة فيروس "ماربورج"
يبدأ من 8 آلاف.."الإسكان" سعر المتر في الوحدات المطروحة يصل إلى 15 ألف جنيه
أول تعليق من "تليبيرفورمس مصر" على حريق مبنى الفندق بشارع التسعين
يخالف القانون الدولي.. مصر والسودان الاتفاق الإطاري بحوض النيل غير ملزم
ليس شرطًا أن يفهم المواطنون كل شيء.. الرئيس السيسي عن أهمية الوقت والقرار - (أبرز الرسائل)