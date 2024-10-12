"المقاومة الإسلامية" العراقية تقصف أهدافا في الجولان وإيلات بالمسيرات

بغداد - (د ب أ)

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم السبت أنها شنت سلسلة هجماات بطائرات مسيرة طالت أهدافا حيوية في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وذكرت سلسلة بيانات للمقاومة الإسلامية في العراق أن المقاومة قصفت بالطيران المسيّر ثلاثة أهداف حيوية في الجولان المحتل وهدفين في أم الرشراش /إيلات المحتلة.

وأكدت المقاومة الإسلامية "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".