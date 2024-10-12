السلطات الأسبانية تعتبر 11 مهاجرا في عداد الموتى بعد انقلاب قاربهم

السلطات الأسبانية تعتبر 11 مهاجرا في عداد الموتى ب

مدريد - (د ب أ)

ذكرت السلطات الأسبانية اليوم السبت أنها تعتبر 11 مهاجرا في عداد الموتى إثر حادث قارب شرق جزيرة مايوركا.

وقال ممثلو الحكومة الأسبانية المركزية في جزر البليار أن خدمة الإنقاذ البحري الأسبانية أنقذت ثلاثة من ركاب القارب أحياء في البحر الأبيض المتوسط مساء أمس الجمعة.

وتم نقل الناجين إلى مستشفى "سون إسباسيس" في بالما عاصمة مايوركا.

وذكر الأشخاص الذين تم إنقاذهم وهم اثنان يبلغان من العمر 15 عاما وثالث 21 عاما، في استجواب مبدئي للشرطة في المستشفى أن القارب أبحر من الساحل الجزائري قبل حوالي ثلاثة أسابيع وكان على متنه 14 شخصا.

وسقط 11 راكبا في الماء وغرقوا عندما انقلب القارب بين جزيرتي مينوركا الأسبانية وسردينيا الإيطالية.

وأفادت السلطات بأن البحث عن الجثث لم يتكلل بالنجاح حتى الآن.