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شولتس: المساعدات العسكرية الجديدة لكييف بمثابة إشارة إلى بوتين

08:53 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

المستشار الألماني أولاف شولتس

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(د ب أ)

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة، إن إعلانه عن تقديم مزيد من الدعم العسكري لكييف هو بمثابة إشارة مهمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شولتس، في اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين اليوم الجمعة، إن:" اللعب على عامل الوقت لن يفلح، لأننا لن نتوقف عن دعمنا لأوكرانيا".

وأشار شولتس إلى أن الزعيمين يتفقان على ضرورة مشاركة روسيا في مؤتمر سلام من أجل ضمان تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا.

وقال إنه: "واضح أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا على أساس القانون الدولي، وإن ذلك سيتطلب مجهودات هائلة".

وأكد شولتس: " لن نقبل سلاما تمليه علينا روسيا".

أولاف شولتس بوتين مساعدات أوكرانيا روسيا ألمانيا
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