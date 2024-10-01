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BBC

لحظات الرعب في قلب تل أبيب.. هروب جماعي للإسرائيليين من جحيم إيران

11:03 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
    هروب جماعي للإسرائيليين من جحيم إيران
  • عرض 5 صورة
    هروب جماعي للإسرائيليين من جحيم إيران
  • عرض 5 صورة
    هروب جماعي للإسرائيليين من جحيم إيران
  • عرض 5 صورة
    هروب جماعي للإسرائيليين من جحيم إيران
  • عرض 5 صورة
    هروب جماعي للإسرائيليين من جحيم إيران

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كتب- محمود عبدالرحمن:

بعشرات الصواريخ التي وصفتها طهران بالـ"الدفعة الأولى"، شنت إيران مساء اليوم الثلاثاء هجومها الانتقامي على إسرائيل، ردًا على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قبل أيام، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية يوليو الماضي.

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق لحظة إطلاق صواريخ إيران نحو إسرائيل، حيث أظهرت الصور والفيديوهات الإسرائيليين وهم يدخلون الملاجئ بشكلٍ سريع وفوضوي بعد سماع صفارات الإنذار.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الثلاثاء عن انطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 200 صاروخ، بينما دوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، مشيرة إلى إصابة مبنى في شمال تل أبيب جراء الهجوم.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الهجوم على إسرائيل كان دفاعا عن مصالحنا و مواطنينا.

وأضاف مسعود بزشكيان، أنه على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعلم أننا لا نسعى للحرب لكننا سنقف بحزم ضد أي تهديد، مشيرا إلى أن الهجوم كان جزءا من قدراتنا ولا تدخلوا في صراع مع إيران.

وتابع الرئيس الإيراني: "تم الرد بحزم على الاعتداءات الصهيونية بناء على حقنا المشروع في ضمان الأمن لإيران والمنطقة".

صفارات الإنذار الهجوم الإيراني صواريخ إيران إيران وإسرائيل هروب الإسرائيليين
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