إعلان

BBC

"في 7 دقائق ونصف".. إسرائيل تكشف تفاصيل اقتحام الجدار العازل بالسابع من أكتوبر

11:06 م الثلاثاء 09 يناير 2024

كتائب القسام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نشرت القناة "12" الإسرائيلية تحقيقا مصورا عما وصفته بـ "العبور الكبير" لقوات النخبة من عناصر كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت القناة العبرية في تقريرها إلى الجدران الأمنية التي شيّدتها إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة والتي تتكون من 4 مراحل متتالية بدءًا بالشبّاك وخلفه الجدار القديم، يليه تل التراب ومن ثم الجدار الذكي الذي كلّف إسرائيل أكثر من مليار دولار.

وعلّقت القناة الـ12 على عملية اقتحام الجدران الأربعة قائلة: "هذه العقبات مجتمعة لم تستغرق من عناصر النخبة سوى 7 دقائق ونصف فقط".

طوفان الأقصى كتائب القسام حماس إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رحيل حكومة مدبولي.. هل يغير الوضع؟ مجدي الجلاد يجيب بمثال الشركة الفاشلة
* برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
* تجارب ستات البيوت.. ماذا فعلن للتحايل على غلاء الأسعار؟
* تربحوا 58 مليونًا.. قرار عاجل من النيابة ضد 14 متهمًا بقضية احتكار "الزيت والسكر"