"في 7 دقائق ونصف".. إسرائيل تكشف تفاصيل اقتحام الجدار العازل بالسابع من أكتوبر
مصراوي
نشرت القناة "12" الإسرائيلية تحقيقا مصورا عما وصفته بـ "العبور الكبير" لقوات النخبة من عناصر كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
وأشارت القناة العبرية في تقريرها إلى الجدران الأمنية التي شيّدتها إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة والتي تتكون من 4 مراحل متتالية بدءًا بالشبّاك وخلفه الجدار القديم، يليه تل التراب ومن ثم الجدار الذكي الذي كلّف إسرائيل أكثر من مليار دولار.
وعلّقت القناة الـ12 على عملية اقتحام الجدران الأربعة قائلة: "هذه العقبات مجتمعة لم تستغرق من عناصر النخبة سوى 7 دقائق ونصف فقط".
סמי מרץ, תדריכים בלב עזה ולמידת האויב: 3 חודשים אחרי השבת השחורה - שלל מצלמות חושפות את האמת על מחבלי הנוח׳בה | הכתבה המלאה - הערב במהדורה המרכזית @yollancohen pic.twitter.com/jVDkewdEyw— החדשות - N12 (@N12News) January 8, 2024
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