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فيديو| خلال البث المباشر.. مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية بالإكوادور

11:13 م الثلاثاء 09 يناير 2024

مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية بالإكوادور

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وكالات

اقتحم عدد من الأشخاص المسلحين اليوم الثلاثاء، محطة تلفزيونية في الإكوادور وأخذوا طاقمها كرهائن، بعد إعلان رئيس الإكوادور، حالة الطوارئ في البلاد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، أشخاصا يغطون رؤوسهم في محطة تلفزيون تي.سي الإكوادورية في مدينة جواياكيل، ويجبرون الموظفين على الانبطاح أرضا، بينما سُمع دوي طلقات نارية وصراخ.

وكشفت مصادر لقناة "العربية"، أن مقتحمو القناة التلفزيونية يحملون قنبلة وهددوا بتفجيرها.

من جانبه، أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أن بلاده في حالة "نزاع مسلح داخلي" بحسب مرسوم صدر الثلاثاء.

كما أمر المرسوم الرئاسي بـ"تعبئة وتدخل القوات المسلحة والشرطة الوطنية، لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضد الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية". وأمر نوبوا ب"تحييد" جميع هذه المجموعات الاجرامية، عارضا قائمة مفصلة باسمائها.

وأمس الاثنين، أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا فرض حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.

الإكوادور المواد المتفجرة الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا قنابل يدوية

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