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BBC

رويترز: مصر رفضت السماح لإسرائيل بمراقبة المنطقة العازلة مع غزة

08:54 م الثلاثاء 09 يناير 2024

المنطقة العازلة

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وكالات

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مصرية، أن مصر رفضت اقتراحا من إسرائيل بمزيد من الرقابة الإسرائيلية على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وغزة.

وحسب رويترز، فإن الدولة المصرية أعطت الأولوية للجهود المبذولة للتوسط في وقف إطلاق النار، قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب.

وتشترك مصر في حدود 13 كيلومترًا (8 أميال) مع غزة، وهي الحدود الوحيدة للجيب الساحلي الفلسطيني الذي لا تسيطر عليه إسرائيل مباشرة..

وتلعب مصر دورًا رائدًا في المحادثات للتوسط في وقف جديد لإطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، ومحاولة التوصل إلى اتفاق لعملية تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.

إسرائيل مصر غزة حماس المنطقة العازلة

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