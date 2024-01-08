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BBC

بالفيديو| المقاومة تستهدف تل أبيب بـ"رشقة صاروخية"

06:57 م الإثنين 08 يناير 2024

قصف صاروخي على تل أبيب

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مصراوي
قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها أطلقت رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب، رداً على ما وصفته "المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة".
ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ونحو 30 مدينة وبلدة، عقب إطلاق الرشقة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه غلاف غزة ووسط إسرائيل، وفق قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية أن القبة الحديدية اعترضت قذائف صاروخية فوق تل أبيب، مشيرة إلى أن الصواريخ أُطلقت من مناطق في جنوب القطاع، والتي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية.

قصف تل أبيب صواريخ المقاومة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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