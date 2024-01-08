بالفيديو| المقاومة تستهدف تل أبيب بـ"رشقة صاروخية"

مصراوي

قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها أطلقت رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب، رداً على ما وصفته "المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة".

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ونحو 30 مدينة وبلدة، عقب إطلاق الرشقة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه غلاف غزة ووسط إسرائيل، وفق قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي.

#فيديو| مشاهد من سماء تل أبيب بعد إطلاق رشقة صاروخية مكثفة من قطاع غزة pic.twitter.com/TtR9EnyL9i — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 8, 2024

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية أن القبة الحديدية اعترضت قذائف صاروخية فوق تل أبيب، مشيرة إلى أن الصواريخ أُطلقت من مناطق في جنوب القطاع، والتي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية.