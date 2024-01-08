حزب الله يستهدف موقعي "حدب البستان" و"رويسات العلم" الإسرائيليين

بيروت - (د ب أ)

أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا ظهر اليوم الإثنين موقعي "حدب البستان" و"رويسات العلم" الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية والطيران الحربي والمسير الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عددا من المناطق جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان له، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا، لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1100 من ظهر اليوم الاثنين، موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وتعرضت مزرعة مواشي في أطراف بلدة "الوزاني" جنوب لبنان، ظهر اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. واستهدف القصف الإسرائيلي ظهر اليوم مؤسسة تجارية على طريق "العديسة" الحدودية جنوب لبنان، وأدى إلى اندلاع النيران فيها.

وتعرضت قبل ظهر اليوم "تلة العويضة" بين بلدتي "عديسة" و"كفركلا" الحدوديتين جنوب لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية. كما تعرضت قبل ظهر اليوم بلدة "العديسة" الحدودية جنوب لبنان لقصف مدفعي مماثل.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين غارات جوية على أطراف بلدة "عيتا الشعب" الحدودية جنوب لبنان.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة "خلة وردة "عند أطراف بلدة "عيتا الشعب"، بحسب الوكالة، وألقت عددا من الصواريخ من نوع جو- أرض أحدث انفجارها دويا ترددت صداه في معظم مناطق الجنوب، وتعالت من جرائه سحب الدخان الكثيف من المنطقة المستهدفة.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم سيارة من نوع "رابيد" على طريق "الدبشة" في بلدة "خربة سلم". وتوجّهت فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لجمعية "الرسالة الإسلامية" والصليب الأحمر إلى مكان استهداف السيارة التي احترقت، وعملوا على اخماد النيران. وأسفرت الغارة عن وقوع إصابات، بحسب الوكالة.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترًا أمنيًا، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.