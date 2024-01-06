الجهاد الإسلامي: اغتيال الاحتلال للعاروري وقادة من المقاومة أوقف مساعي الوساطة

مصراوي

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أنور أبو طه، اليوم السبت، إنه لا بد من وقف العدوان الإسرائيلي فورا، مشيرا إلى أن أي حديث عما بعد الحرب غير مقبول.

وأكد أبو طه في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة مباشر، أن أمريكا ليست وسيطا بل شريكا في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، لافتا إلى أن الحركة منفتحة على كل الجهود التي توقف العدوان على غزة.

وأوضح أبو طه أن اغتيال الاحتلال للقيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري وقادة من المقاومة أوقف مساعي الوساطة، مؤكدا أن الوقف الشامل للعدوان والانسحاب خارج قطاع غزة هما السبيل الوحيد لمفاوضات الأسرى.

ولفت القيادي بالجهاد الإسلامي إلى أن سياسة اغتيال قادة المقاومة دليل على مأزق الاحتلال، مشددا على أنها لم ترهب المقاومة ولن تثنيها عن واجبها.