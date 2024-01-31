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BBC

الاتحاد الأوروبي يعتزم بدء مهمة بحرية في البحر الأحمر

12:10 م الأربعاء 31 يناير 2024

مجلس الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - (د ب ا)

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنه من المقرر أن تبدأ مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تصاحب السفن التجارية في البحر الأحمر لحمايتها من هجمات متمردي الحوثي منتصف فبراير المقبل، وذلك قبل اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل، حيث مازال يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن تحديد الدولة التي سوف تقود المهمة .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه مازال يتعين التوصل لتفاصيل أخرى، تتضمن موقع المقر، وأي الأصول البحرية سوف تقدمها الدول.

وقال بوريل إن سفن الاتحاد الأوروبي لن تتخذ إجراء مباشرا ضد الحوثيين، ولكنها سوف تعوق الهجمات ضد السفن التجارية.

ومازال يتعين أن تحصل المهمة البحرية على موافقة نهائية من الدول الأعضاء.

الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر بروكسل جوزيف بوريل

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