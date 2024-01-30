فصائل مسلحة عراقية تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية

وكالات

أعلنت جماعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، إنها علقت كل عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية بالمنطقة في قرار يهدف لعدم "إحراج" الحكومة العراقية.

ويأتي القرار عقب مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة بالقرب من الحدود الأردنية السورية، والذي قال البنتاجون في تقييم غير نهائي إنه يحمل "بصمات" كتائب حزب الله.

تأسست كتائب حزب الله عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003، وهي إحدى الفصائل العراقية المسلحة وثيقة الصلة بإيران.

وكتائب حزب الله هي أقوى فصيل مسلح في"حركة المقاومة الإسلامية بالعراق"، وهي مظلة تضم جماعات شيعية مسلحة أعلنت مسؤوليتها عن أكثر من 150 هجوماً على قوات أمريكية منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.

ونددت بغداد بالهجمات وقالت أيضاً إن التصعيد الإقليمي سيستمر طالما استمرت الحرب في غزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قرر كيف سترد الولايات المتحدة على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن بطائرة مسيرة ونتج عنها مقتل 3 وإصابة أكثر من 40 جندي من القوات الأمريكية.

وفي حديثه أثناء مغادرته البيت الأبيض لجمع التبرعات في فلوريدا، أضاف بايدن "لسنا بحاجة إلى حرب أوسع" في الشرق الأوسط، ولم يذكر بايدن بالتفصيل بالضبط ما قد يكون عليه الإجراء الأمريكي، لكن البيت الأبيض وعد بـ "رد مهم للغاية".

وأعلنت جماعة ميليشيا مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية.

ويحاول المسؤولون الأمريكيون تجنب الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

ويعد الهجوم على القاعدة العسكرية في الأردن هو الأول من نوعه، والذي يقتل فيه جنود أمريكيون ممن يتواجدون في القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

ونفت إيران أي تورط لها في الهجوم.

لكن بايدن قال يوم الثلاثاء: "أنا أحملهم [إيران] المسؤولية لأنهم يزودون الأسلحة للأشخاص الذين فعلوا ذلك".

واستهدف الهجوم الليلي قاعدة عسكرية أمريكية تعرف باسم البرج 22 في شمال شرق الأردن.