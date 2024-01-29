أهالي الأسرى الإسرائيليين: نشكر قطر على جهودها للتوصل لاتفاق جديد

مصراوي

حث أهالي الأسرى الإسرائيليين خلال لقائهم رئيس وزراء قطر بواشنطن، على ضرورة التوصل لاتفاق يعيد الأسرى إلى منازلهم، وذلك بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية.

ووجه أهالي الأسرى الإسرائيليين، الشكر إلى دولة قطر على جهودها للتوصل إلى اتفاق جديد.

كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، قال إن دورنا الرئيسي يتمثل في العمل من أجل التوصل إلى حل يفضي لإطلاق سراح الأسرى ووقف القصف على غزة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن التصعيد الحالي في غزة لن يؤدي إلى أي تقدم فيما يتعلق بإعادة الأسرى، موضحا أنه تم التحذير منذ اليوم الأول من احتمال توسع الحرب في المنطقة.

وتابع محمد بن عبد الرحمن، أن وضع حد للحرب في غزة ليس مطلبا للشعب في غزة فحسب بل أيضا مطلبا إقليميا، مشيرا إلى أننا طرف وسيط ولسنا طرفا في النزاع ونحاول جسر الهوة.

وتابع، أن دورنا هو الوساطة ومحاولة جسر الهوة والتقريب بين الأطراف وليس لنا دور أكثر من هذا، موضحا أن دور الأونروا مهم للغاية في قطاع غزة وهي الوكالة الوحيدة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين.

وأكمل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أنه يجب التحقيق في المزاعم المرتبطة بمجموعة صغيرة من موظفي الأونروا ولا يمكن أن تعاقب الأونروا بسبب ذلك، إذا أدان أي فعل يحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة وانتهاك أمن دولة مثل الأردن قائلا: "لا وساطة نلعبها حاليا مع الحوثيين لكننا مستمرون في حوارات مع إيران حول المشهد الإقليمي".